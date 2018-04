Ils animals pertutgads sajan vegnids grevamain malsauns pervi da l'infecziun virala ed han stuì vegnir sajettads u èn vegnids chattads morts. Il virus da la pesta da chauns è fitg contagius ed è er gia vegnì cumprovà en il chantun Son Gagl ed il Principadi da Liechtenstein.

Virus fitg contagius

La pesta da chauns è in virus che spezialmain chauns ed uschenumnads mustailids (chaun, vulp, tais, fiergna, telpi, mustaila) survegnan. Il virus è fitg contagius e per regla moran ils chauns da la malsogna. Il virus vegn dà vinavant tras in contact direct cun l'animal infectà u indirect tras aua, pavel u chaussas ch'èn contaminadas cun secret da l'animal malsaun.

Che chauns èn vegnids infectads da selvaschina n'han ins fin uss betg constatà. Ins na po dentant betg excluder quai. Als possessurs da chauns vegn cusseglià da laschar virolar lur chaun cunter la malsogna. Per carstgauns n'exista nagin privel.

