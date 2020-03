Cussegliers guvernativs dal Grischun che na pon betg sa participar a sesidas da la regenza pervi da quarantina u malsogna pon far part da quella via conferenza da video u da telefon. Quai è ina da las regulaziuns che valan per che la regenza grischuna restia abla d'agir. Ella entra en vigur immediat e vala enfin che la situaziun sa normalisescha.

In'autra è, che sche dapli che trais commembers da la regenza crodan ora, vegn la regenza cumplettada cun il president dal Cussegl grond, il vicepresident dal Cussegl grond – e sch'i fa da basegn entras anteriuras presidentas u presidents, uscheditg che quels èn anc activs en il Cussegl grond.

