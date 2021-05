Flem

A Flem vai ina giada dapli per Cassons, resp. per l'alternativa a quella per vegnir sin il culm. Per survegnir il consentiment da la Confederaziun a la nova colliaziun cun pendicularas sin ils Cugns, ston las votantas ed ils votants da Flem adattar la planisaziun locala. Il project custa total 80 milliuns francs – il matg 2019 avev’il suveran da Flem approvà ina contribuziun communala da 20 milliuns francs. En ina segunda votaziun communala vai per la fracziun da Fidaz: Per che l’auto da posta possia manevrar meglier e per remplazzar la staziun a val da la pendiculara da latg, dovri midadas vid la planisaziun locala da Flem. Ed en la terza votaziun duai la lescha da taglia da Flem daventar pli survesaivla e pli schlanca. Per las tariffas da taglia na sa mida dentant nagut.