Sin la dumonda sch’el avess gust da giugar ina da las rollas principalas en il nov film rumantsch «Amur senza fin», n’ha Bruno Cathomas betg stuì studegiar lunsch. Oravant tut ch’el possa puspè turnar en sia patria a far in film era per el ina fitg speziala occasiun.

25 onns pli tard

Sia emprima rolla principala en in film gioga el l’onn 1993 en «Levzas petras». Il drama scrit da Gion Deplazes è era in film rumantsch, e gioga per gronda part en la Val Sumvitg. Per il giuven Bruno Cathomas era quest film l’entschatta da sia carriera sco actur, ma enfin oz l’unic film rumantsch ch’el ha giugà.

Tant pli difficil era uss, da puspè giugar ina rolla en sia lingua materna. Oravant tut cun quai ch’ils davos 25 onns n’ha el strusch pli duvrà il rumantsch. L’emprima emna ha Bruno Cathomas schizunt giu in tic ina crisa d’identitad, cun quai ch’el ha puspè stuì sa famigliar cun ses linguatg mamma.

Jau hai survegni l’entschatta ina crisa d’identitad, pervi ch’igl era fitg grev per mai da giugar per rumantsch.

Gieri è Bruno

Da sa daventar ami cun sia rolla sco bab da famiglia Gieri ch’el gioga en il film, n’era però betg uschè grev. Pertge ch’il Gieri è atgnamain fitg sumegliant a la persuna privata Bruno. La veglia da viver, d’empruvar ora tge ch’ins astga e tge betg, testar ils cunfins ed ir in zic cunter las reglas. Tut quai saja fitg datiers a las duas persunas.

Mirveglius e gnervus sin il film

Bruno Cathomas è fitg mirveglius sin il film. El sez n’ha fin uss betg giu il temp u la schanza d’al mirar cumplettamain. Tant dapli s’allegra el uss sin la premiera a Sagogn. Guardar quel sto el però dapli ch’ina giada. Tar l’emprima giada è el normalmain uschè gnervus e critic sin si ‘atgna prestaziun, ch’el n’arriva betg da sa concentrar sin l’istorgia.

