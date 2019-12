Las ovras electricas da Turitg vulan investir en trais ovras idraulicas dal Grischun. Pli exact en l'ovra pitschna Adont, e las duas ovras d'aua da dotaziun, Löbbia e Marmorera.

Cun questa decisiun vegnia sustegnida la midada sin il sectur d'energia e per la protecziun da l'ambient e dal clima, ha communitgà l'ovra.

La primavaira 2020 duai la construcziun da l'ovra Adont, datiers da Savognin cumenzar. Quest project custa radund 15 milliuns francs. Mess en funcziun duai ella vegnir la fin da l'onn 2021.

Per Löbbia è previs d'investir radund in milliun francs e per Marmorera radund 1,4 milliuns. Las lavurs da construcziun èn previsas l'onn 2020.

Ord l'archiv

Avant pli che 70 onns han ils abitants da Marmorera ditg gea a la vendita da lur vischnanca ed a la construcziun d’in lai da fermada. Oz è là, nua ch'il vitg era ina giada in grond lai.

