Pliras giadas han ins stuì desister dals plans da bajegiar il pli grond parc solar da la Svizra. Ma la vischnanca da Luzein-St. Antönien na ceda betg ed ha puspè chattà in investider.

Forsa tuttina in parc solar a Luzein-St. Antönien?

I saja anc memia baud da tradir il num da l’investider di il president da vischnanca Christian Kasper. Ma i dettia puspè la speranza ch’ins possia realisar in parc solar si en las lavineras sur il vitg da St. Antönien.

L’emna passada han ins inaugurà en la vischnanca da Luzein ina pitschna ovra idraulica. Quella porscha gist era ina soluziun per in problem ch’ins avess gì cun realisar il parc solar, numnadamain il transport da l’energia a val. Per l’ovra idraulica ha Repower stuì installar ina nova lingia. Lezza haja era la capacitad da transportar il current d’in parc solar, di il president communal.

Blers politichers mo tschantschan. Nus essan ils piuniers

Sche las ovras atomaras vegnian tschentadas giu ils proxims decennis en Svizra, dovria quai current, di il president communal. Cunzunt perquai ch’i dettia adina dapli autos che van cun current electric ed adina dapli stgaudaments a pumpa.

