La situaziun possian dentant adina sa midar, sche indicaturs sco las cifras da corona, las capacitads d'ospital, la cifra da reproducziun etc sa sviulppeschian da moda negativa lura decida la regenza novas mesiras.

Il Grischun resta pia anc almain enfin ils 22 da december en il mini-lockdown. La gronda finamira saja da sbassar las cifras e lura per Nadal e Bumaun pudair avrir pli ditg ed avair ina situaziun cun uschè paucas restricziuns sco pussaivel. Ils territoris da skis restan vinavant averts. La regenza appellescha dentant d'esser precaut cun far sport d'enviern.

Sper la gastronomia sajan er il sport e la cultura fermamain pertutgads da las restricziuns. Il minister d'educaziun Jon Domenic Parolini sincerescha dentant ch'i dettia agid. I vegnia a dar in credit supplementar per la cultura ed il sport. Quel stoppia la cumissiun da gestiun (GPK) anc deliberar.

Plinavant accentuescha Caduff er che serrar ils territoris na schligia betg il problem en ils ospitals. Pertge la glieud vegnia tuttina en il Grischun, giaja lura enstagl a scarsolar u a far turas e chaschunia là accidents.

In schurnalist vul savair sch'i na saja betg in gieu da poker sch'ins possia dar la lubientscha als territoris d'avrir u laschar avert. Peter Peyer di che la situaziun sa midia adina puspè. Actualmain saja el dentant da l'avis ch'ins possia lubir quai. Cunquai che la situaziun en ils ospitals sco er il svilup dals cas mussian en ina buna direcziun. Ins stoppia dentant adina puspè giuditgar da nov la situaziun.

La runda è averta per dumondas da schurnalistas e schurnalists.

Sin ils areals da las scolas publicas e privatas vala enfin ils 23 da december in obligatori da mascras. Betg pertutgads èn scolaras e scolars primars e da scolina. Uschia ha infurmà il minister d'educaziun Jon Domenic Parolini.

14:16

Betg prender risicos

Caduff appellescha en connex cun far sport d'enviern da prender uschè pauc risico sco pussaivel. Pia betg ir ord las pistas, far turas u autras activitads da risico, per uschia betg strapatschar il sistem da sanadad supplementarmain.