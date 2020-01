Sch'ins cudeschescha sin la plattafurma Engiadina San Murezzan Mountains per il mars in pass da tschintg dis – è quel pli char ch'in pass da quatter dis ed anc in singul tiers. Quai ha constatà in auditur da radio SRF. Uschia ch'ils pretschs dinamics èn er ina chaussa da fortuna sch'ins profitescha u betg.

Sco Michael Kirchner d'Engiadina San Murezzan ha ditg envers il schurnal regiunal da SRF, sajan els pertscherts da tals cas. Quai haja da far cun il sistem da pretschs dinamics dal territori. Concret sajan ils pass da tschintg dis fitg dumandads e perquai er pli chars. Uschia ch'in giast vegn davent pli bunmartgà sch'el cumpra in pass da quatter dis ed anc in singul tiers. Tenor Michael Kirchner s'uliveschia il pretsch cun il temp. Els vegnian ad evaluar sch'i dovria tar quests cas adattaziuns.

L'aura, l'interess, il temp da cumpra fan ils pretschs

Betg be il territori da San Murezzan lavura cun pretschs dinamics. Er ad Andermatt Sedrun, a Lai Arosa ed a Laax dependan ils pretschs per las cartas da skis da divers facturs sco l'aura, il temp ch'ins cumpra il ticket u er l'interess dals clients.

Tenor Dietmar Kremmel, professer da marketing a la Scola auta a Son Gagl, saja l'acceptanza pli auta sch'il client enconuschia il motiv daco ch'il pretsch varieschia. Uschia chapeschia il sportist d'enviern ch'i custa dapli d'ir sin pista durant dis da vacanzas u er fins d'emna. Transparenza saja qua in factur impurtant.

Er il sistem da las pendicularas dal Pizol (SG) u Bellalp (VS) cun variar pretschs tenor l'aura haja dapli acceptanza, di Dietmar Kremmel. Cun questa metoda da pretschs pli bass da mal'aura e pretschs pli auts da bell'aura – hajan divers territoris pudì augmentar il dumber da clients durant dis main bels.

