Danovamain curregia il Tribunal federal da Losanna ina decisiun da la dretgira chantunala grischuna. Questa giada vai per ina sentenzia dal favrer 2019 en connex cun la cugliunaria tar la Repower.

Tar il cas da cugliunaria tar la Repower gievi per il suandant: Tranter il november 2009 e l'avust 2011 aveva in collavuratur da la Repower cugliunà il concern per radund 5,8 milliuns francs. Schebain el sco er ses cumpliz eran vegnids sentenziads da la Dretgira chantunala a 42 mais praschun e chastis ed indemnisaziuns a la Repower.

Er involvida en il cas è ina terza persuna che haja gidà da lavar ils daners. Tar quella persuna n'èsi però anc betg decis, sch'ella sto pajar in'indemnisaziun a la Repower per ils daners engulads u betg. La Dretgira chantunala n'aveva prendì nagina decisiun en chaussa cun l'argumentaziun che quai duvrass in process supplementar.

Il Tribunal federal curregia uss dentant quai e di che la Dretgira chantunala avess gì da decider en chaussa. Uschia turna la dumonda da l'indemnisaziun per la terza persuna involvida tar la Dretgira chantunala.