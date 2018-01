Engrondir l'infrastructura da viafier fin 2035

La regenza grischuna ha examinà las duas variantas proponidas da la Confederaziun per engrondir l'infrastructura da viafier fin ils onns 2030 u 2035. Ella favurisescha la varianta 2035 cun in volumen d'investiziuns da 11,5 milliardas francs.

Tenor la regenza grischuna ha la varianta dal pass d'engrondiment 2035 in orizont da temp pli vast. Quel garanteschia ch'ina gronda part da las stretgas en Svizra possia vegnir eliminada. Perquai prefereschia la regenza grischuna sco era il Cussegl federal la varianta 2035. Er haja quella ina meglra relaziun dals custs cun il niz.

L'autra varianta dal pass d'engrondiment dal Cussegl federal, che ha in volumen d'investiziun da set milliardas francs, na possia tenor la regenza grischuna betg satisfar a l'augment dal traffic prognostitgà.

Custs pitschens per il chantun Grischun

Ils custs vegnan repartì en relaziun tar il dumber d'abitants e tenor la dumonda da transport. Uschia prevesan omaduas variantas investiziuns fitg pitschnas per il chantun Grischun. Savend ch'in sistem general naziunal ferm vegnia dentant a purtar in niz considerabel era per il chantun Grischun, po la regenza tuttina approvar la proposta dal Cussegl federal.

Na vegniss l'infrastructura da viafier betg engrondida sco planisada, pudess la mobilitad da proximas generaziuns esser limitada. La Svizra sco lieu economic dependia da colliaziuns da traffic fidadas ed attractivas. Il niz per l'economia publica saja indiscutabel, uschia la communicaziun da la regenza grischuna.

