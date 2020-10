Las cifras d’infracziuns sa sminueschan en il Grischun. Tuttina saja mintga infracziun in delict da memia, di la Polizia chantunala, cunquai ch’i na dettia betg mo donns materials, mabain er problems psichics tar las victimas. Tscherts lieus èn pli periclitads che auters da tals delicts.

L’onn 2013 è stà in onn da record d’infracziuns e d’enguladitschs clandestins, 1’158 delicts ha la Polizia chantunala registrà. L’onn 2019 ha quai dà mo 693 delicts. I vegn pia engulà pli pauc en il Grischun ils ultims onns. Per l’ina saja la populaziun sensibilisada, co sa proteger encunter infracziuns, da l’autra vart sajan delicts en l’internet pli e pli populars, uschia René Schuhmacher, spezialist da prevenziun tar la Polizia chantunala.

Corona ha gì in effect

Cifras per l’onn 2020 na datti anc naginas. Dentant ha la polizia vesì ch’il lockdown dal mars ha gì in effect. La glieud era pli savens a chasa, delicts d’enguladitsch n’ha quai strusch dà. Persuenter hai dà pli blers delicts il zercladur che l’onn precedent.

Grischun pauc attractiv per laders

Mo circa 2% da tut ils delicts d’infracziun e d’enguladitschs clandestins en l’entira Svizra vegnan commess en il Grischun. Quai saja ina bella situaziun en il chantun, di René Schuhmacher, mo radund 690 cas en l’entir Grischun.

Mintga cas d'infracziun è in cas da memia!

Cunquai che l’infracziun na chaschunia betg mo donns materials, mabain era problems psichics tar las victimas, saja mintga cas d’infracziun in cas da memia.

Regiuns periclitadas

A Cuira e conturn ed en las regiuns cunfinantas en il sid datti ils blers delicts d’enguladitschs. A Cuira saja il standard da viver pli aut che en la periferia ed ils laders possian sa zuppar en l’anonimitad. En las regiuns cunfinantas possian ils laders svanir spert, uschia René Schuhmacher.