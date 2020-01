Normalmain chargian ins il telefonin cun il cabel da usb vi d'in adapter. Pia quel ch’ins survegn en la stgatla, cura ch’ins cumpra il handy. Ins po dentant era mo chargiar il telefonin cun il cabel da usb senza adapter. Da dar adatg èsi, nua ch'ins chargia il telefonin.

Sch'ins chargi' il handy vi d'ina bischla publica da usb, pon tut tenor persunas dubiusas, «hackers», guardar tge fotografias, datas e documents che sa chattan sin il handy.

In fenomen ch’è enconuschent en l’America e che po era arrivar tar nus en Svizra, di Peter Buchmann, redactur digital da SRF.

Quai pon ins evitar

Sch'ins metta l'agen cabel da usb cun l' adapter correspundent vi d'ina bischla da contact, lura na po quai dentant betg capitar.

Sch'ins vuless esser segir ch'i na vegn engulà naginas datas dal handy, pon ins cumprar in cabel da usb che lascha be chargiar e betg transferir datas sin in computer. Ins po era cumprar differents adapters e cabels ch' èn protegids dublamain.

En meds da traffic publics, sco las bischlas da usb da la Viafier retica, la SBB u il tram da Turitg, na ston ins betg avair tema d' attatgas digitalas. Quellas èn numnadamain construidas be per chargiar e betg per transferir datas.

Il pli segir è questa varianta: Chargiar il telefonin mo cun l' agen cabel e l' agen adapter vi d'ina bischla da contact.

