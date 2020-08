Dapi 13 onns vala la libra circulaziun da persunas. E dapi lura haja la Svizra surbajegià terren en la grondezza da 57'000 plazzas da ballape, di il pur da Mutten Enrico Battaglia. Quai fetschia mal il cor ad in pur. El è da l'avis ch'ins stoppia exnum franar la libra circulaziun da persunas, investir en scolaziuns e meglierar las cundiziuns da lavur per tschertas professiuns. El è persvadì ch'il potenzial da Svizras e Svizzers vegniss uschia nizzegià meglier, e ch'i duvrass pli pauc persunal da l'exteriur.

Plinavant di il bab da famiglia e president da la PPS Alvra, che dapli persunas augmentian il squitsch sin l'agricultura. Plaun a plaun sajan purs pli fitg responsabels per mantegnair la biodiversitad en las valladas e betg pli per la cultivaziun da terren. Quai saja collià cun prescripziuns e reglas che fetschian ses mintgadi da lavur pli cumplitgà, uschia Enrico Battaglia.

Nagina parola da l'Uniun purila grischuna

L'Uniun dals purs dal Grischun n'ha betg fatg ina recumandaziun a sias commembras ed a ses commembers – sche metter in Gea ubain in Na en l'urna. Ed il president dals purs grischuns Thomas Roffler n'ha betg vulì prender posiziun en chaussa. Er saja grev da dir sche puras e purs grischuns sajan plitost per ubain cunter l'iniziativa da limitaziun.