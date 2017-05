Enstagl d'armonisaziun – discharmonia en Grischun

Il plan d`instrucziun 21 e Harmos eran ils pleds clav da la politica e dals directurs da l`educaziun per l’avegnir da las scolas en Svizra tudestga.

L'iniziativa per be ina lingua estra vi da l'exempel Glion 2:38 min, Telesguard dals 4.5.2017

Cun la decisiun dal tribunal federal a Losanna dad ier savess uss schon puspè tut sa midar. Sch`il pievel accepta l`iniziativa da linguatgs esters - dessi en l’avegnir mo in linguatgs esters enstagl da dus en las scolas primaras dal Grischun. Tenor ils adversaris ina schicana per scolars e scolas. E per ils mainascolas in zichel in chaos, dentant betg cun aspects negativs....

RR Telesguard 17:40