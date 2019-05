«Pulit blera naiv ha quai anc si en ils auts dal Grischun», constatescha Célia Lucas da l’institut da naiv e lavinas a Tavau: «En la media da plirs onns bun in mez fin in meter dapli.» Dentant era sch’ins cumpareglia cun l’onn passà, in onn cun blera naiv, haja il mument bler dapli naiv si en ils auts che anc l'onn passà . «In meter e mez naiv avevi l'onn passà da quest temp», declera Célia Lucas.

Il bler en la regiun da Tavau e dal Partenz

Uschia haja per exempel sur Tavau, sin la staziun dal Weissfluhjoch sin 2’500 meters sur mar, il mument anc passa 2.5 meters naiv. Quai ch’è bain blera naiv per quest temp, dentant en mintga cas anc betg in record. Records da naiv dettia bain tscha e là tar ina u l’autra staziun, nua ch’els n’hajan anc mai mesirà tanta naiv da quest temp, sco quest onn. Dentant guardà sur l’entira regiun ora, na saja quai anc nagin record. La pli blera naiv en il Grischun haja quai en mintga cas en la regiun da Tavau e dal Partenz.

Enviern extraordinari

Blera naiv aveva la regiun da Tavau e dal Partenz cunzunt survegnì l’entschatta da l’onn. Il schaner avevi aifer be diesch dis dà tranter dus e trais meters naiv nova. Insumma hai tenor Célia Lucas adina puspè dà blera naiv durant l’enviern, uschia che quel quintia, almain en il nord dal Grischun, tar in dals sis envierns cun la pli blera naiv mesirada ils ultims 20 onns.

Aura è decisiva

Quant ditg che quella naiv vegn anc a restar si en ils auts e sche quellas massas da naiv pudessan forsa era avair ina influenza positiva sin las auas grischunas en cas d'ina setgira, na sa Célia Lucas da l’institut da naiv e lavinas betg giuditgar. «Perquai che sch'i fa ussa durant in mais fitg chaud ed i resta vitiers anc sitg, lura lieua quella naiv fitg spert. Cuntinuescha dentant l'aura sco fin qua, lura resta era la naiv si en ils auts pli ditg.»

RR actualitad 08:00