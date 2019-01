Uschè blera naiv en blers lieus en il nord dal Grischun n'ha l'Institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas (SLF) anc mai mesirà da mez enviern. Ad Arosa giascheva anc mai da quai temp dapli ch'ils 180 cm ch'i ha actualmain.

Enviern 2019 - en tscherts reguards in enviern da records

Or da Telesguard dals 15.01.2019.

I ha dà blera naiv ils davos dis, quai senza dubis. Tenor l'Institut per la perscrutaziun da naiv e lavinas a Tavau (SLF) sapp'ins en tscherts reguards schizunt discurrer da records. Uschia haja il SLF anc mai mesirà en il nord dal Grischun uschè baud l'enviern (mez schaner) uschè blera naiv, uschia Kurt Winkler dal SLF. Per exempel ad Arosa. Là hai actualmain en tut 180 cm naiv, uschè bler sco anc mai dapi l'entschatta da las mesiraziuns avant 66 onns. En la media da quels onns haja quai dà 75cm naiv.

Er ch'i haja dà entaifer uschè curt temp - 10 enfin 15 dis – uschè blera naiv saja extraordinari. Tanta naiv dettia quai be mintga 30-200 onns aifer uschè curt temp.

Anc nagina cumparegliaziun cun l'onn extraordinari 1998/99

Da l'onn da records 1998/99 sajan ins dentant anc lunsch davent, di Winkler. Lura eri la situaziun da lavinas lung temp fitg privlusa (stgalim 5). Quest enviern ed er l'enviern passà saja il privel be stà in curt temp fitg grond (stgalim 5). Perquai sajan er bler pli paucas lavinas idas a val che l'enviern 1998/99. Plinavant accentuescha l'expert da lavinas er ch'il privel da lavinas dependia er anc dad auters facturs che la quantitad da naiv, uschia per exempel da las temperaturas u dals vents.

