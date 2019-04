1,7 milliuns gudogn

10 milliuns kilometers da persunas dapli

12 milliuns viagiaturs

Traffic da persunas cun svilup legraivel

Sin las lingias da l'Alvra sco era sin la lingia dal Bernina èn marcantamain dapli persunas stadas da viadi il 2018, communitgescha la Viafier Retica. Er sin il traject da Cuira ad Arosa e da Landquart a Tavau èn las frequenzas idas ad aut. Il dumber da kilometers da persunas è s'augmentà da 349 milliuns kilometers sin 359 milliuns kilometers. Il gudogn dal traffic da persunas è creschì sin 94 milliuns francs (+2,7%) ed ha cuntanschì in nov record.

Vereina vinavant frequentà bain

Il 2017 ha il traffic al tunnel dal Vereina rut in record. 497'400 autos èn charrads via tren en ed or da l'Engiadina. L'onn passà han ils trens al Vereina transportà 482'000 autos. Quai ch'è in minus da 3,7%, cumpareglià cun l'onn da record.

Investiziuns autas

En total ha la Viafier retica investì l'onn passà 272 miliuns francs, en spezial per l'infrastructura ed il material rudlant. Cun 212 milliuns en questa sparta ha la Retica investì ina summa da record, l'onn passà aveva ella investì 184 milliuns en questa sparta.

Cumpiglià en questa summa da 212 milliuns saja er il project grond dal tunnel da l'Alvra (37 milliuns) sco era las renovaziuns da las staziuns da Glion e Poschiavo e la punt nova sur il Rain Posteriur a Rehanau. 45 milliuns èn vegnids investids en il material rudlant.

Sfida punctualitad

Ils divers plazzals sin la rait da la Viafier retica e las frequenzas pli autas sajan stadas ina sfida per la punctualitad durant l'onn da fatschenta 2018. Durant dis da grond traffic nua che persunas hajan er anc gì cun els skis, aissas e bikes, hajan ils retards gì consequenzas per l'entira rait. Cun quai è la punctualitad er sa sbassada da 91,4% sin 90,9% .

En vista a la pli gronda purschida da Retica 30 e la stabilitad da l'urari ch'è necessaria per quel, ha la Viafier retica definì la punctualitad sco project clav. Diversas mesiras sur tut ils champs da fatschenta duain puspè meglierar la situaziun.

