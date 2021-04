Il chor da baselgia da Malans è in dals chors che ha puspè cumenzà ad exercitar. Tenor la manadra dal chor Lucretia Bärtsch era quai in fitg bel mument. Dapli che 45 minutas n'era però betg pussaivel da chantar. Il problem sajan las mascrinas. Chantar cun mascrinas fetschia vegnir stanchel.

Exercità na vegnia per il mument era anc betg per in nov concert u per chantar davant public. Ussa saja pli impurtanta la cumpagnia e che las vuschs daventan era puspè activas. Per che tut ils commembers dal chor da baselgia da Malans che vulan sappian er ir ad ina prova da chant ins ha er decis da far dus provas per emna mintgamai cun 15 persunas.