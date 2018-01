Er las dunnas da l'armada pon ir sin il Cresta Run

Prest 90 onns è il chanal da glatsch a San Murezzan stà serrà per dunnas. L'armada britannica mida quai: Er las sis dunnas pon sa participar a la concurrenza annuala.

Dapi il 1929 è il chanal da glatsch a San Murezzan serrà per dunnas. Mo umens sur 18 onns e commembers dal club dastgan trenar e scarsolar sin il Cresta Run. Quai scriva il club ch'è possessur dal Cresta Run sin sia pagina d'internet.

Per las dunnas da l'armada britannica datti dentant ina lubientscha speziala. Er ellas pon sa participar a la concurrenza annuala sin il Cresta Run. Er en il passà hajan ins gia da sumegliantas lubientschas. Uschia hajan per exempel dunnas da commembers dal club survegnì la lubientscha d'entrar il territori pensà mo per umens, declera il secretari dal club Gary Lowe.

I vegn pretendì che l'armada, che finanzieschia 50 enfin 60 manischunz, haja fatg pressiun sin il club. Quai snegescha Lowe dentant.

RR novitads 12:00