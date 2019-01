Blera glieud na prenda betg uschè exact la differenza tranter la grippa ed in dafraid. Blers pensan che quai saja, pli u main, il medem, di il infectolog dal spital chantunal a Cuira, Felix Fleisch.

«Sco di e notg»

La differenza è dentant gronda, declera il medi. Ils virus sajan totalmain differents. Ed era ils sintoms n'èn betg da cumparegliar. «Ina grippa vegn ord il nagut, l'uman survegn febra, ha mal las giugadiras ed ins è propi plat». Pigliar in dafraid è percunter plitost insatge mulestus. Ins haja mal il culiez, ha la strucca ed anc savens la tuss, declera Felix Fleisch.

Ed ina gronda differenza saja plinavant che ins sa pigliar in dafraid pliras giadas ad onn. La grippa san ins dentant mo survegnir ina giada per onn e per regla mo l'enviern, menziuna il medi.

