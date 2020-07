Quest onn han 800 scolaras e scolars absolvì ils examens d'admissiun per las scolas medias grischunas. Da quels ch'han vulì far il pass da la 6avla primara ad ina scola media è quai gartegià a 220. Quai è in zic dapli che la mesadad. Quai scriva l'Uffizi per la furmaziun media-superiura.

Da quels ch'han aspirà da vegnir en la terza classa gimnasiala, han radund 45 pertschient cuntanschì la finamira. Percunter n'han gnanc in terz dals candidats gì success als examens per la scola media commerziala u per la scola media spezialisada.