Sin passa 300 paginas han giurists independents sut la direcziun dal giurist da l'universitad da Friburg Andreas Stöckli medemamain intercurì la rolla dal chantun entaifer dal cartel da bajegiar. Els èn vegnids incumbensads da la regenza da far quai. In di suenter che la cumissiun parlamentara d'inquisiziun ha preschentà sia examinaziun vegnan er ils experts independents al medem resultat: Il chantun n'è betg stà involvì directamain en las fatschentas dal cartel, dentant singulas persunas da l'uffizi da construcziun bassa han violà lur obligaziun da servetsch. Qua insaquants resultats:

Tar ina glista interna da l'uffizi da construcziun bassa pon ins dir segiramain ch'ella è vegnida en ils mauns dal cartel, ins na po dentant betg dir, sche quai è stà in cas da corrupziun u betg. En general n'han ils experts externs dentant chattà nagins indizis da collavuraturs da l'uffizi da construcziun bassa ubain dal departament da construcziun che mussan ch'els sajan stads involvids directamain en las fatschentas dal cartel.

L'anteriur chef da l'uffizi da construcziun bassa, haja valità faussamain Adam Quadroni sco betg credibel e sinaquai betg infurmà ses superiur Stefan Engler. Er haja el tralaschà da far ulteriuras investigaziuns sin fundament dals indizis che Adam Quadroni haja purtà a l'uffizi. Cun quai haja el violà sia obligaziun da servetsch.

Ins ha bain pudì sclerir che singulas persunas da l'uffizi da construcziun bassa ston avair savì da las cunvegnas da pretsch, per exempel perquai ch'ellas lavuravan avant lur plazza tar il chantun en la branscha da bajegiar e eran infurmads sur da las radunanzas da cunvegnas. Dentant han ins betg chattà infurmaziuns ch'insatgi saja directamain stà involvì.

Las differenzas èn en ils detagls

Il resultats èn pia ils medems. I dat dentant insaquantas singulas differenzas tranter ils dus rapports. Per exempel vegn la PUK tar il resultat, ch'il manader da l'uffizi da construcziun bassa da Scuol haja violà sia obligaziun da servetsch, perquai ch'el haja suenter avair survegnì indizis dad Adam Quadroni pertutgant cunvegnas da pretsch betg pli dumandà suenter mussaments. Il rapport da la regenza vegn dentant ad in auter resultat: il manader da l'uffizi da construcziun bassa da Scuol haja fatg sia lavur, el saja numnadamain ì cun Adam Quadroni tar ses schef a Cuira ed haja rapportà ad el dals indizis. El haja pia infurmà ses superiur ed haja cun quai fatg ses duair.

Las glistas eran betg veglias

In auter detagl, nua ch'ils rapports sa differenzieschan è tar las glistas che Adam Quadroni duai avair purtà a l'Uffizi da construcziun bassa a Cuira per documentar las fatschentas discutadas dal cartel. Adam Quadroni pretenda quai sajan stads documents dad enfin l'onn 2006 cura ch'el sez haja bandunà il cartel. Il manader da l'uffizi da construcziun bassa pretenda dentant che quai sajan stadas be glistas veglias da l'onn 1997. Cunquai ch'il discurs n'è betg vegnì protocollà, na san ins betg quant vegls ch'ils documents da Quadroni eran propi. Il rapport da la regenza va dentant or da quai che Quadroni haja betg be purtà glistas veglias a l'uffizi.

Da questas pitschnas differenzas èsi da chattar insaquantas tranter ils rapports, en general vegnan els dentant als medems resultats.

Tut la conferenza da pressa