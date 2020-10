Las Alps duajan star en il center da la proxima exposiziun naziunala en Svizra. Ils chantuns Tessin, Grischun, Valais, Uri e Berna duain furmar il coc da l'emprima exposiziun naziunala che duai cuzzar sur plirs onns, la «Alpen-Expo 2027 plus».

Sin il Pass da l'Alpsu, al cunfin dals chantuns Grischun ed Uri ha l'uniun da promoturs Muntagna cun sedia a Guttannen en il chantun Berna preschentà la gievgia l'idea dal project. Sut il motto «scuvrir da nov las Alps» èsi previs d'integrar tut las quatter linguas naziunalas sco er tut las regiuns da la Svizra.

Regiuns da muntogna duain profitar

Profitar da quella exposiziun naziunala duain en emprima lingia las regiuns da muntogna – quai cun esser visibel e pudair mussar innovaziuns e pussaivladads. L'ulteriura Svizra duess vegnir sensibilisada e pudess emprender d'enconuscher las regiuns muntagnardas sco spazi da viver ed economic independent.

Signals positivs

Per l'exposiziun duai vegnir lantschà ina concurrenza participativa sur plirs stgalims. Quella duai pli tard servir per la promoziun. L'uniun da promoturs è latiers avisada sin il sustegn dals chantuns da l'economia e da la populaziun. Tenor il president , Simon Albisser, è l'uniun en contact cun chantuns e singulas organisaziuns. Ils signals sajan da tuttas varts positivs. Uss stoppia l'euforia be anc tschiffar la populaziun.

Be in da plirs projects en cursa

La expo en las Alps è be in da plirs projects per la proxima exposiziun naziunala. L'onn passà aveva l'uniun Svizra27 preschentà ina proposta per ina exposiziun naziunala en la Svizra dal Nordvest e lantschà ina concurrenza d'ideas sur trais stgalims.

Ultra da quai è enconuschent che las diesch pli grondas citads da la Svizra vulan s'unir per realisar sut il num Nexpo ina exposiziun naziunala. Avair lieu duai quella a Turitg, Basilea, Berna, Genevra, Losanna, Lugano, Lucerna, Son Gagl e Winterthur.

In ulteriur project duai vegnir realisà sin las surfatschas libras dal parc d'innovaziun Turitg a la plazza aviatica da Dübendorf. Questa exposiziun naziunala X-27 va sut il motto «lieu d'inscunter futur».

L'ultima exposiziun naziunala è stada la Expo.02 ch'è vegnida manada tras en la regiun dals lais da Bienna, Murten e Neuchâtel.