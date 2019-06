Sche deputadas e deputads dal Cussegl Grond fan la valischa per 4 dis e bandunan Cuira, lura hai num extra muros – il parlament fa viadi. Questa giada sa scuntra el en il Rondo a Puntraschigna.

Era durant extra muros vegn debattà, dentant…

Il plan da lavur d’ina sessiun extra muros na sa differenziescha betg dal plan d’ina sessiun a Cuira. I vegn discutà, debattà e decidì davart differents temas politics:

Ils puncts impurtants Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Mardi, ils 11 da zercladur 2019 14:00 Bainvegni uffizial a Puntraschigna 14:15 Avertura da la sessiun: Cun pled d'avertura da la presidenta dal Cussegl grond e la saramentaziun da las suppleantas e dals suppleants ch'èn preschents per l'emprima giada.

Rapport da gestiun e quint statal dal chantun Grischun 2018 Mesemna, ils 12 da zercladur 2019 08:15 Elecziun dal presidi da la regenza e dal vicepresidi da la regenza per l'onn 2020

Rapport concernent l'optimaziun da l'organisaziun da las dretgiras chantunalas superiuras (cusseglier guvernativ Peyer) 14:00 Cuntinuaziun cun dumondas ed incumbensas 16:30 Preschentaziun da la vischnanca da Puntraschigna Gievgia, ils 13 da zercladur 2019 08:15 Credits posteriurs

Ura da dumondas

Cuntinuaziun cun dumondas ed incumbensas 14:00 Cuntinuaziun cun dumondas ed incumbensas 16:30 Saira da turissem a Muottas Muragl Venderdi, ils 14 da zercladur 2019 08:15 Cuntinuaziun cun dumondas ed incumbensas 12:00 Fin da la sessiun

Sper l'elecziun da Christian Rathgeb sco president da la regenza è er il quint dal 2018 tema. La debatta per deliberar il quint che mussa in gudogn da 105 milliuns francs, malgrà ch'igl era vegnì budgetà in deficit da bunamain 34 milliuns. Las raschuns per il gudogn sajan, sper dapli entradas da taglia e gronda disciplina d'expensas, er dapli daners da la Banca naziunala svizra e la restituziun dals daners da l'AutoDaPosta SA.

Il punct principal è dentant la fusiun da las dretgiras. Là vai per la dumonda, sche la dretgira chantunala e la dretgira administrativa duain fusiunar. Per pudair respunder a quella dumonda, preschenta la regenza in rapport cun avantatgs e dischavantatgs sco er pliras variantas.

La finamira da la fusiun è da simplifitgar e far pli effizients ils process. In ulteriur argument per la fusiun è ch'i dess lura mo pli in timun che pudess represchentar la dretgira vers anora. En questa sessiun na vai dentant anc betg per prender decisiuns definitivas.

Vivas discussiuns betg mo en sala

La gronda differenza dad extra muros tar ina sessiun a Cuira è dentant quai che capita suenter las debattas politicas. Deputadas e deputads vivan per quatter dis en il medem lieu e na turnan betg a chasa la saira. Quai dat chaschun per inscunters main uffizials tranter ils parlamentaris, cun la regenza, la populaziun e cun schurnalistas e schurnalists – sco per exempel l'ultima giada sin il Weisshorn ad Arosa.

Gia per la settavla giada

Ina giada durant mintga legislatura fa il Cussegl Grond ina sessiun en ina regiun dal Grischun. Las ultimas sessiuns ordaifer la chapitala èn stadas:

Arosa – 2015

Samignun – 2012

Poschiavo – 2009

Pervia da lavurs da renovaziun vid il bajetg dal Cussegl Grond è il parlament grischun gia sa radunà il 1992 a Mustér ed a Tavau e 1993 a Landquart.

La sessiun extra muros sin tut ils chanals da RTR tranter ils 11 ed ils 14 da zercladur.

RR actualitad 07:00++