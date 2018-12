L'administraziun chantunala da finanzas è responsabla per la contabilitad sco era la regulaziun da quints da l'administraziun chantunala. Tar ils pli impurtants pensums tutga er il preventiv ed il management da tresor. Plinavant ha l'administraziun da finanzas la responsabladad da survegliar las fundaziuns classicas sco post spezialisà central per assicuranzas dal chantun e sco post da coordinaziun per realisar il Public Corporate Governance.