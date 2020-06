Far fain 2020

Las vatgas èn chargiadas ad alp ed igl è stà ditg sitg e chaud, perquai han blers gia entschet a fanar. Ils resuns ord las differentas regiuns èn per il mument anc fitg differents, di Batist Spinatsch il cussegliader agricul dal Plantahof.

Bunamain en tuttas regiuns datti grondas differenzas. Per part schizunt da parcella tar parcella. Sin ils terrens che han pudì salvar blera aua u èn vegnids bagnads, saja la racolta buna. Là nua ch'igl è stà fitg sitg, dettia plitost ina nauscha racolta. Da quella sitgira è per il mument cunzunt l'Engiadina Bassa pertutgada.

Tenor il cussegliader dal Plantahof pudess l'onn 2020 esser puncto far fain in onn mediocher. Sch'i vegn la finala propi ad esser uschia, sa mussia dentant pir la fin da la stagiun da far fain.