Per las scolaras ed ils scolars che han uss entschet la davosa classa da la scola superiura, e che vulan far in emprendissadi, vai ussa liber. Blers han ils geniturs che gidan. Mo tge far sch’ils geniturs na pon betg gidar, perquai ch’els n’han nagin temp ubain na san betg la lingua?

Rock Your Life porscha ina sort coaching per quests cas. Menturs, giuvens e giuvnas cun experientscha, gidan als pli giuvens tar la tschertga da la professiun da siemi. Els gidan cun scriver l’annunzia, ed els treneschan il discurs da preschentaziun.

