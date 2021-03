Las ustarias en ils vitgs e citads èn serradas, uschia era las terrassas en ils territoris da skis. Vul dir: Ins sto ir autras vias per vegnir tar in gentar chaud.

Fast food e take away

Dapi l'onn passà èn las ustarias serradas. Medemamain han era las terrassas en ils territoris da skis ussa stuì serrar. Lavureras, scolars e turists ston daventar pli creativs sch’i va per emplenir il magun da mezdi.

Burger, dürüm, pizza

Actualmain datti per ils blers mo il take away sco alternativa tar l’ustaria. Amez il Kornplatz sesa in um sin ina talera da velo e mangia in dürüm.

Sche jau sun en viadi lura datti magari era insatge pli malsanadaivel sco in dürüm

Normalmain sappia el dentant magliar en cantina dal ospital chantunal, nua ch’el lavura. In per tschients meters pli lunsch èn dus giuvens vid seser sin ina maisa da pingpong. Lur tschavera tschernida è pizza. Cunquai ch’els hajan gì scola oz n’han els betg studegià ditg tge ch’i duai dar da gentar.

Ina pizza è insatge ch’è fatg spert e ch’è bun

I va era senza terrassa

A Laax Murschetg èn ils paucs plazs enturn las eras da flurs emplenidas. Tut enturn èn las ustarias serradas, be inqual tavla inditgescha ch’i dat take away. Enturn in foodtruck spetgan pliras persunas en colonna sin lur pommes frites. La purschida reducida lascha dentant betg ruinar ils sentiments da vacanzas tar ils turists e turistas.

Jau hai chapientscha ch’i è ussa uschia ed jau sustegn las mesiras da las autoritads

Blers mangian insatge ch’els han prendì cun sai da chasa. Auters han gist laschà ora il gentar e baivan perencunter in vin sin in dals bancs.