La Cassa da pensiun dal Grischun ha avant curt gudagnà l'emprim premi dal IAZI Real Estate Investment Award en la categoria Best Pension Fund Portfolio. Quel premi mussa, che la cassa fa buna lavur en il sectur dad immobiglias, quai sper il sectur d'obligaziuns ed aczias.

Immobiglias sco buna basa per la Cassa da pensiun dal Grischun

La Cassa da pensiun dal Grischun ha preschentà per il 2020 in fitg bun resultat. Il rapport da gestiun mussa ina rendita totala da 6,4% sin la facultad da 3,3 milliardas francs. Circa in terz da la facultad è investada en immobiglias

La regiun dal Val dal Rain Grischuna è tar las investiziuns da la Cassa da pensiun dal Grischun, la regiuna che vegn resguardada il pli ferm. Tenor Andrea Seifert il directur da la cassa vegn adina examina l'entir martgà. «La cassa na dastga betg far politica regiunala» e stoppia natiralmain investir tenor rendita. Spierta e dumonda per abitaziuns saja en quella regiun la pli gronda.

Seifert ha dentant er observà cun la crisa da Corona che la dumonda da homeoffice è carschida e quai vegnia er ad influenzar las ponderaziuns da la Cassa da pensiun dal Grischun davart l'investir en immobiglias en autras regiuns. Plans concrets na datti però anc betg.