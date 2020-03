Sco gia numeruasas autras occurrenzas sto er la festa da chant districtuala a Panaduz vegnir spustada pervia da la crisa da corona. Sco quai ch'ils organisaturs communitgeschan, vegnia la festa spustada per in onn. Planisà fiss quella stada per ils 15 e 16 da matg 2020. La nova data provisorica è la fin d'emna dals 28 e 29 da matg 2021.