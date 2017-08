Festa da Cuira: Caipirinhas da Janka, Gini & co.

Mintg'onn a la festa da Cuira fan ils skiunzs ella Grabenstrasse caipirinhas tut a dubel e quai na betg be encunter la said mabain er per ina buna chaussa.

Skiunzs aunc activs ed anteriurs skiunzs èn ils ospitants da la Cai P Bar sin la Grabenstrasse a la festa da Cuira. Carlo Janka, Mauro Caviezel, Marc Gini ni è Alex Fiva - els tuts stattan davos la bar e mixeschan in drink suenter l'auter. Tgi smatga or limettas, tgi prenda si las empustaziuns e tgi emplaina l'alcohol. Tut para pulit coordinà e mintgin sa tge ch'el ha da far.

Ina tradiziun da sis onns

Cler, i saja stentus e la lavur dira. Dentant i fetschia er bler plaschair da mixar ils drinks, uschia Carlo Janka. E cunquai ch'ina part dals daners giaja per ina buna chaussa saja la motivaziun anc ina giada pli gronda da far in bun job. Tranter auter han ils skiunzs ed anteriurs skiunzs er gia dà daners a la fundaziun da Paul Accola che promova sportists giuvens.

Warum hesch kai Bändel?

L’onn passà ha il comité d’organisaziun da la festa da Cuira lantschà l’acziun voluntara da bindels. Ils 10 francs per bindel duessan sustegnair la festa da Cuira e promover vinavant la qualitad, tener bass la tariffa da stans d’uniuns e la fin finala uschia era garantir l’avegnir per la festa da Cuira. La voluntad dals visitaders e da las visitadras para dentant in zic magra. Daco pajar per insatge gratuit?

