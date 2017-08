Festa da Cuira: novas mesiras da segirezza

Ils organisaturs da la festa da Cuira han prendì intginas novas mesiras da segirezza per l'ediziun da quest onn. Tranter auter blocheschan quadrels da betun las vias che mainan sin l'areal da festa.

Andrea Thür-Suter, la presidenta dal comité d'organisaziun da la festa da Cuira, è stada schoccada cura ch'ella ha vis tge ch'è capità a Barcelona.

E cler, ch'il segund patratg è stà quel vi da la festa da Cuira che cumenza oz a las 18:00. Ins n'haja dentant betg stuì prender mesiras supplementaras sin basa da l'attatga a Barcelona. Il dispositiv da segirtad tegnia speranza, manegia Andrea Thür-Suter.

Giugà atras scenaris pussaivels

Ueli Caluori, il cumandant da la polizia da la citad, conferma quai. Ins haja in bun concept ed ins haja gia ordavant giugà atras blers scenaris pussaivels. Perquai n'haja ins uss er betg stuì far midadas vi dal concept da segirtad. Detagls davart las mesiras da segirtad na sappia el il mument anc betg tradir, quai per motivs tactics. Segirtad absoluta na dettia quai betg. Il concept saja dentant bun ed ils visitaders duajan esser attents, dentant betg avair tema.

RR actualitad 12:00