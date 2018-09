Festa per la pli auta Grischuna

"In di nunemblidaivel", di Tina Gartmann-Albin en ses pled d'engraziament.

Flurin Caviezel ha procurà per program.

Urs Marti regala in maletg da l'artist da Cuira Otto Braschler - l'artist preferì da Tina Gartmann-Albin.

Dus chatschaders han perfin desistì da l'emprim di da chatscha per far festa a Cuira.

In paraplievgia en tuttas colurs ha Beat Deplazes (PS).

La Grain Square Dixie Band procura per bun'atmosfera avant il Cussegl grond.

Suenter la sessiun s'incuntran deputadas e deputads avant il Cussegl grond per cumenzar la festa.

Suenter in apero en la halla da la chasa-cumin, ha la festa principala lieu en ina tenda sin il Kornplatz amez la citad veglia da Cuira. Sper ils pleds uffizials èsi usit ch'il chor dal Cussegl grond chanta per la presidenta e che represchentants da las partidas fa ina sort salamuira - pia in sguard umoristic sin eveniments en ed enturn las debattas dal Cussegl grond.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Chantun Tina Gartmann-Albin è la pli auta Grischuna

RR actualitad 12.00