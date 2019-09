Mintga 6avel student u studenta che cumenza oz il studi da bachelor u da master a la scol'auta spezialisada a Cuira è in Grischun u ina Grischuna. Quai scriva la FH Grischun en vista al cumenzament da l'onn da scola.

En tut cumenzan oz 650 studentas e students a la scol'auta spezialisada a Cuira. Quai è il segund aut dumber en l'istorgia da la scola. Dals novs students fan 590 in studi da bachelor e 60 in studi da master. Per il semester d'atun èn tut en tut 2'000 students e studentas immatriculads per far in studi u ina scolaziun supplementara.

