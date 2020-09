A la scol'auta spezialisada dal Grischun FH GR (l'anteriura HTW) han 414 studentas e students survegnì mez settember in titel academic. Per l'emprima giada dapi 17 onns èsi er puspè vegnì surdà diploms da bachelor (total 18) ad architectas ed architects. Sco quai che la scol'auta communitgescha han tut en tut 366 studentas e students serrà giu in studi da bachelor, 48 in studi da master. Dals diploms èn 235 ids a dunnas e 179 ad umens. 96 persunas diplomadas abiteschan en il Grischun.

Turissem e multimedia èn dumandads

Las pli grondas classas da studi da bachelor hai dà en il turissem (tudestg ed englais) cun 92 diplomadas e diplomads, suandà da «Multimedia Production» cun 89 absolventas ed absolvents als lieus Cuira e Berna. 57 students han serrà giu cun success l'economia da manaschi, 31 en «Information Science» sco era tschintg en la sparta inschigner da construcziun. Pir per la segunda giada insumma èn vegnids surdads diploms da bachelor per management da sport (33), Digital Business Management (32) e Photonics (9).

Sco gia l'ultim semester da lur studi ha era la festa da diplom stuì vegnir organisada tenor las reglas da protecziun da corona. Enstagl da trais festas grondas haja dà aifer trais dis en tut 13 festas pli pitschnas, dentant betg main onuraivlas, scriva la FHGR.