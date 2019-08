Per blers è il fieu artifizial dal 1. d'avust il highlight da la festa naziunala. El è simplamain tradiziun e tutga tiers. Dentant betg pli dapertut: Arosa ha gia l'onn passà scumandà fieus artifizials ed uss ha er Breil scumandà las rachetas ed ils vulcans, e quai ord motivs ecologics. Las discussiuns enturn il clima han per part effect. Dentant betg dapertut. Diversas vischnancas investeschan er quest onn puspè daners da taglia en in fieu artifizial.

«Ils fieus tutgan tiers»

Sco per exempel Cuira. La chapitala organisescha puspè in grond fieu artifizial sin la «Quaderwiese». Il cusseglier da la citad responsabel Tom Leibundgut manegia, ch'ins po segiramain metter en dumonda tals fieus. La citad da Cuira fetschia dentant mo ina giada ad onn in fieu artifizial. Vitiers vegnia ch'il fieu è daventà pli pitschen. Anc avant intgins onns deva la citad or 40'000 francs per rachetas e vulcans, uss mo pli 15'000 francs. Tenor Tom Leibundgut prendi la citad dentant en mira autras opziuns sco per exempel ina show da laser u ina show da dronas. Quai na saja dentant anc betg concret.

Davos fieu a Zernez – betg per motivs ecologics

Er Zernez tutga tar las vischnancas che organiseschan anc in fieu artifizial. Cler, ch'ins possia metter en dumonda in tal fieu ord il punct da vista dal clima, uschia il president communal, Emil Müller. El è dentant da l'avis che Zernez fetschia gia fitg bler per il clima e perquai n'haja el nagina schletta conscienzia da laschar ir las rachetas. Tuttina vegn il fieu da quest onn ad esser il davos, quai dentant per motivs finanzials. Zernez vul spargnar ils daners per auter.

A Laax èn ils arguments sumegliants. Ina giada ad onn in fieu artifizial n'haja betg uschè ina gronda influenza sin il clima, manegia Ralf Seelig, il vicepresident. Cunzunt er sch'ins fetschia sco Laax uschiglio bler per esser ecologic. Perquai è el da l'avis ch'i po vertir in fieu artifizial ch'è tradiziun e che cuzza mo radund 10 fin 15 minutas.

