SRF DOK preschenta questa saira ina documentaziun davart chemichers cun colliaziuns cun il nationalsozialissem. Quels hajan lavurà suenter la segunda guerra mundiala per l'EMS Chemie – ed hajan fundà la basa per il success da la firma.

In chapitel pli pauc enconuschent da la EMS Chemie

L'EMS Chemie è vegnida fundada il onn 1936, da quel temp cun il num «Hovag». Ella ha producì ina sort benzin sintetic. Durant la segunda guerra mundiala saja quai stà impurtant per la Svizra. Importar benzin na saja betg adina stà pussibel.

Suenter la guerra ha l'affar stuì midar product. Grazia al cussegler naziunal Robert Grimm (PS), ch'ha gì contacts en Germania, ha il chemicher renumnà Johann Giesen. Quel aveva avant dentant manà ina fabrica ad Auschwitz Monowitz. Lavurants or dals champs da concentraziun han là producì ethanol, tranter auter per producir muniziun. Il anteriur schef da Giesen è vegnì sentenzià sco delinquent da guerra, Johann Giesen betg.

In chapitel anc betg elavurà

En il cudesch cun l'istorgia da l'EMS Chemie chattan ins dentant mo paucs fastizs sin Johann Giesen. Quai fa surstar, manegia il realisatur dal film Hansjürg Zumstein. Quellas persunas hajan mess la basa per il success che la firma ha oz.

Quel passà n'han ins betg elavurà, ed ins n'ha probablamain er betg vulì elavurar el.

En il film documentar vegn er Christoph Blocher a plaid. El ha l'onn 1969 cumenzà a lavurar per l'EMS Chemie. En la direcziun è el vegnì l'onn 1972. Sez n'ha el betg gì da far bler cun Johann Giesen, el possia be raquintar quai, ch'auters han raquintà ad el. Tenor Blocher stoppia l'industria mintgatant lavurar ensemen cun delinquents. En quest cas saja surtut impurtant, ch'ins na surpiglia betg lur ideologia. Ils chemichers sajan stads cumpetents, lur caracter n'haja dentant betg persvadì.