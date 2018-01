Blers tetgs grischuns èn sut grossas cuvertas da naiv. Tenor lescha ston els tegnair ora fin passa 700 kg per meter quadrat. Ma tar navaglias sco ils ultims dis dovri questas prescripziuns.

En regiuns pli bassas sco p. ex. en la Val dal Rain da Cuira prescriva la lescha ch'ils tetgs ston tegnair ora bun 200 kg per meter quadrat. En regiuns pli autas sco l'Engiadina ni il Partenz quintan architects ed inschigners cun dapli naiv, uschia ch'ils tetgs ston là tegnair ora bun 700 kg per meter quadrat.

Tar naiv nova, sitga è quai ina cuverta da set meters grossezza. Tar naiv bletscha sco quai ch'i ha actualmain, dovri però be 1,75 m fin ch'il cunfin è cuntanschì. Uschia sa rimnan lura sin ina chasa dad ina famiglia p. ex. fin 35 tonnas naiv.

Anc betg da far quitads – ma tegnair en egl

Malgrà ch'i ha actualmain blera naiv sin ils tetgs n'haja anc betg uschè blera ch'il cunfin fiss cuntanschì, uschia Markus Feltscher, il directur da l'Assicuranza d'edifizis dal Grischun. Ma sch'i dettia anc dapli naiv u sche quella na saja betg repartida guliv sin il tetg, na dovria quai betg bler dapli per far donns. Tar naiv bletscha sco quai ch'i ha il mument, cusseglia el da tegnair en egl il tetg a partir d'ina cuverta dad 1,50 m. Lura saja da far stim sin sfendaglias u sfratgs e tut tenor reagir.

Il directur da l'assicuranza d'edifizis avertescha però da bittar sez la naiv giu dal tetg. Quai saja bler memia privlus e be da laschar far professiunalmain da tetgers. Quai valia er sch'i saja da laschar chavar ora chamins.

Er possessurs da chasas pli veglias na ston tenor Markus Feltscher betg far dapli quitads. Impurtant saja simplamain che la chasa saja adina mantegnida e controllada bain.

... Er stallas da 100 onns èn senz'auter bajegiadas uschia ch'ellas pon tegnair ora questas paisas. Uschiglio na fissan ella betg pli qua.

Tgi è responsabel per tge donns?

Per donns chaschunads entras lavinas u chandailas da glatsch che crodan giu dal tetg è da principi il possessur da la chasa responsabel. Per da quests cas po el però far ina assicuranza da responsabladad civila (Haftpflicht). Quella n'è però betg obligatoria.

Auter tar l'assicuranza d'edifizis. Quella è obligatoria per tut ils proprietaris e surpiglia donns che vegnan chaschunads vi dal bajetg. P. ex. sch'il tetg vegn smatgà da la naiv u sch'ina lavina da tetg fa donn a tievlas.

Malgrà la blera naiv dals ultims dis hajan els gì fin uss be 30 cas da donns vi da bajetgs sez. Quai saja fitg pauc. Ma savens vegnian quels donns lura er pir nanavant la primavaira u la stad cura che la naiv saja davent.

