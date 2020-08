Normalmain datti mintgamai la sonda ina gronda festa per il pli aut Grischun. Quest onn desista Martin Wieland da quella – e beneventa be ina delegaziun sonda a Tumein. Deputadas e deputads han tuttina chattà ina via per far in viva a la fin da la sessiun.

La gruppa dals amis dal vin ch'è vegnida fundada avant in onn da deputadas e deputads han servì l'apero per lur president. E natiralmain han era ils pleds uffzials betg mancà: La vicepresident da Tumein Andrea Pargätzi ha menziunà che Martin Wieland saja pir il segund president dal Cussegl grond da ses vitg, la scheffa da la fracziun liberala Vera Stiffler ha surdà ina buttiglia vin tut speziala ed il president da la regenza Christian Rathgeb ha onurà il pli aut Grischun cun la corna capricorn tradiziunala.