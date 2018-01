Fit il 2018 – Co che quai va …

Oz, 11:59

Prisca Bundi

Oz è Ornella Poltéra en il studio dal Radio Rumantsch. L'instructura da fitness dat tips, co daventar fit ed er co perder l'in u l'auter kilo. Tge pon ins far per tegnair tras la dieta? E tge pon ins far per evitar il «effect da jojo»? Las respostas en il discurs (tranter las 11 e las 12).