Mintga persuna ch'accepta e conceda sias limitas merita respect. Sche la lavur da manar e da surprender responsabladad na plascha betg èsi be sincer e fair da trair il frain. Pli gugent pli tard che mai. Che Martin Gabriel banduna il post sco secretari general da la Lia Rumantscha suenter be trais onns demussa dentant er negligientscha tar il management dal persunal.

Cun la partenza da Gabriel daventa ina plazza impurtanta e centrala per il mund rumantsch libra. Pertge?

Empè da perder massa temp cun scriver strategias e cultivar il status da victima pudess la Lia cun in ferm duo a la testa far frunt a las sfidas realas. Uschia è per exempel la digitalisaziun da la lingua rumantscha la basa per ch'il rumantsch possia surviver. I dovra squitsch permanent sin la politica, projects concrets cun perspectiva e raps enstagl da frasas retoricas davart la digitalisaziun. Enstagl da sa fatschentar cun dispitas e discussiuns davart la lingua, èsi nairas uras da prender per mauns ideas concretas e curaschusas. Incumbensas interessantas na mancan dimena betg.

I dovra perquai realisaturas e creadras enstagl da secretaris e promoturs. Persunas resistentas che vulan ed èn ablas da muventar sco Bernard Cathomas da lezzas uras. Barbara Janom Steiner adempliss per exempel tut ils criteris. Ed er ils commembers ambizius da la Pro Svizra Rumantscha – uschiglio enconuschents en emprima lingia per crititgar – ston ussa metter las chartas sin maisa e surprender responsabladad.

E pertge atgnamain betg gist anticipar l’elecziun dal presidi e cumenzar da nov?