Johannes Flury sa metta anc ina giada a disposiziun sco president da la Lia rumantscha. Sch’ina uniun affiliada vegn dentant cun ina candidatura, lura vul el far plaz. Tar sia elecziun avant trais onns aveva el ditg, ch’el vesia sasez sco president transitoric.

Quest onn datti puspè tschernas tar la Lia rumantscha. La radunanza da delegads elegia u reelegia l’atun la suprastanza ed il presidi. Il dretg da far propostas n’han tenor tschentaments betg tuttas uniuns affiliadas, mabain sulet las trais uniuns regiunalas da la Surselva, dal Grischun central e da l’Engiadina.

Sche la Rumantschia ha in’autra candidatura, lura ced’jau mia plazza.

Gia il zercladur haja Flury ditg a las uniuns affiliadas ch’el sa mettia puspè a disposiziun sco president da la Lia, sche quai fetschia da basegn. Quai ha ditg Flury sin dumonda da l’ANR. Sch’in Rumantsch u ina persuna pli giuvna sa mettia a disposiziun, ditgia el gugent engraziel per il bel temp da presidi e fetschia plaz.

Candidat sto esser pli giuven che 70

Tenor tschentaments dastgia in candidat per il presidi u per la suprastanza betg avair pli che 70 onns. Il suprastant Jon Carl Tall na po perquai betg pli candidar. Flury n’ha anc betg questa vegliadetgna, cura ch’ils delegads sa radunan quest’atun. El festivescha ses 70avel anniversari pir il schaner 2019.

Trais finamiras

Per ina proxima perioda d’uffizi avess Flury trais finamiras: «L’onn che vegn exista la Lia rumantscha dapi 100 onns. Cun quest’occasiun stuain nus mussar che la Rumantschia viva.» Plinavant stoppian ins integrar meglier ils Rumantschs che vivan ordaifer il territori da tschep. E lura dovria quai finalmain ina soluziun per l’avegnir da las medias rumantschas.

