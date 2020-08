La situaziun concreta vesa ora uschia (stan dals 21 d'avust 2020):

Il chantun ha survegnì en tut 85 dumondas

40 da quellas dumondas èn elavuradas: 21 han survegnì ina resposta positiva - 19 ina negativa

Il chantun ha pajà ora 326'000 francs

L'elavuraziun da tut las dumondas dovria bler temp, ha il minister d'economia Marcus Caduff declerà en l'ura da dumondas dal Cussegl grond. Il chantun emprovia da tractar las dumondas en favur da las persunas che dovran agid.

Sut questas cundiziuns ha la regenza dentant decis duas mesiras:

Il termin d'annunzia vegn prolungà da l'avust sin ils 18 d’october

Da nov pon interpresas cun ina svieuta annuala da maximalmain 3,75 milliuns francs, dumandar sustegn or dal fond. Fin uss era quai mo pussaivel per interpresas cun ina svieuta da maximalmain 2,5 milliuns francs.

Il fond per cas da direzza cuntegna total 10 milliuns francs. Interpresas pli pitschnas cun sedia en il Grischun, ch’èn pertutgadas spezialmain da las mesiras per far frunt al coronavirus, pon dumandar per sustegn. I sa tracta d'ina summa à fonds perdu da fin a 30'000 francs.