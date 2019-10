Tar las incumbensas publicas tutgan per exempel l'obligaziun da mantegnair la funcziun da protecziun d'in guaud, la cultivaziun persistenta u er sch'igl è necessari da mantegnair/proteger il martgà da laina. Uschia l'explicaziun da Gilbert Berchier, inschigner forestal e viceresponsabel per la regiun Grischun dal sid tar l'uffizi chantunal.

Per ademplir questas incumbensas dovri manaschis forestals. Quels ston las vischnancas, sco possessura da la gronda part dal guaud, organisar en furma da reviers forestals. Il chantun definescha en cunvegnas da prestaziun cun las vischnancas, quants selviculturs u selviculturas ch'i ha en in revier forestal. Ils selviculturs u las selviculturas vegnan lura elegidas da las vischnancas e survegnan la responsabladad per il manaschi forestal.

La funcziun da controlla

Il chantun controllescha be quai che ha da far cun las incumbensas publicas. Per exempel sche las lavurs da tgira en in guaud da protecziun èn vegnidas fatgas correctamain u er ch'il selvicultur da revier n'haja betg retratg memia bleras subvenziuns. Plinavant porscha il chantun maun tar la reorganisaziun d'in manaschi forestal sche la vischnanca giavischa quai.

Las fatschentas dals selviculturs da revier u er co els organiseschan lur manaschi (surdar lavurs extern u exequir ellas cun atgna glieud), qua na fa il chantun naginas prescripziuns ed er naginas controllas. Quai saja chaussa da las vischnancas, uschia Gilbert Berchier.

Il manader dal manaschi forestal è il selvicultur da revier. El po exequir las lavurs cun surdar quellas ad interprendiders ubain cun atgna glieud. Quai è però surlaschà a las vischnancas, Qua na sa maschaida il chantun betg en.

La rolla dubla sco ristg

En il sistem dal forestalesser grischun ha il selvicultur da revier ina rolla dubla. D'ina vart è el responsabel per las incumbensas publicas che vegnan dal chantun. Da l'auter maun è el però er um da fatschenta che lavura cun ses manaschi forestal en incumbensa da la vischnanca.

Questa cumbinaziun porschia blers avantatgs en la collavuraziun. I saja bun ch'ina persuna saja responsabla per tut ils fatgs forestals, uschia Gilbert Berchier. Però haja ella era il ristg ch'il selvicultur possia tut tenor malduvrar ses uffizi.

Il sistem da milissa

En quest connex dependia fitg, quant bain ch'il selvicultur e ses manaschi vegn controllà da ses suprastant responsabel en vischnanca. I na saja betg necessari ch'in suprastant u ina suprastanta saja ina persuna dal fatg. Uschia dettia cas, nua che quai funcziunia fitg bain ed auters main. Ma gist tar persunas dal fatg sco in selvicultur u ina selvicultura saja il privel grond ch'il manader dal departament sa fidia ferm u forsa memia ferm da quella. Uschia haja il selvicultur quasi maun liber ed i manchian tut tenor las dumondas criticas da controlla per vesair tge che giaja correct u fallà.

