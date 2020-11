En temps dal coronavirus discurrer da turissem a lunga distanza para in zic curius. Tuttina è Andreas Deuber, il manader da l’Institut per turissem e temp liber a la Scol’auta spezialisada dal Grischun sa decidì da star tar il tema ch’era gia vegnì decis avant la pandemia: La China. E quai sut il motto Ibex meets panda, capricorn s’entaupa cun panda.

En mira turists individuals

En il focus duain turists individuals da la China esser e betg gruppas. Quai potenzial saja vid crescher, quai vesian ins er en auters lieus sco per exempel en grondas citads nua ch’adina dapli turists da la China gughegian da vegnir senza gruppa. E quai saja er bun per evitar l'uschenumnà «overtourism». Pia memia blers turists en ils hotspots turistics.

Pli fitg ch'ils giasts chinais vegnan famigliars cun la cultura dal vest e pli fitg ch'els gughegian er da viagiar sulet.

Tenor Andreas Deuber fai senn dad uss sa fatschentar cun la China, per ch'ins saja lura pront cura che viagiar è puspè pussaivel e per er gia sa fatschentar cun dumondas fitg banalas. Sco per exempel: Ha il turist chinais insumma gugent quai ch'el survegn en nossas ustarias? Dal tut pront n'è il Grischun dentant anc betg per il giast chinais, tranter auter er perquai ch'el na po anc betg s'orientar uschè bain cunquai che descripziuns chinaisas u englaisas mancan anc. In motiv dapli da sa fatschentar uss durant in'emna – durant ils 19 fin ils 26 da november cun ils giasts chinais.