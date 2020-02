Il fotograf da Malans vegn onurà cun il Premi grischun da cultura 2020 per sia ovra artistica. Il medem mument surdat il chantun er ils premis da renconuschientscha e da promoziun.

La regenza surdat il Premi grischun da cultura 2020 a Guido Baselgia. Il fotograf da Malans haja stgaffì ils ultims 30 onns in'ovra artistica da gronda impurtanza, hai num en la communicaziun. Ses maletgs en alv e nair da las muntognas dal Grischun, da las cuntradas da la Bolivia e dal guaud tropic en l'Ecuador fetschian visiblas las basas da la terra e la vulnerabilitad dal mund.

Guido Baselgia (1953) saja in observader cumpetent da la realitad, in poet da la glisch ed in maister da l'artisanadi e da la tecnica da la fotografia, scriva la regenza. Turnà a chasa da ses viadis sviluppia el en sia chombra stgira a Malans maletgs d'ina bellezza impressiunanta. Il premi è dotà cun 30'000 francs.

Premis da renconuschientscha e promoziun

Plinavant surdat la Regenza set premis da renconuschientscha ed otg premis da promoziun da mintgamai 20 000 francs.

In premi da renconuschientscha da 20'000 francs survegnan:

René Schnoz (1966), actur e reschissur, Mustér/Turitg

Mübeccel Akdis (1960) e Cezmi Akdis (1961), scienziada e scienzà da la natira, Tavau

Cäcilia Bardill (1948), magistra e politicra da musica, Tavau

Breitbild, rapunzs, Cuira

Miriam Cahn (1948), artista, Stampa/Basilea

Ursina Hartmann (1950), actura e reschissura, Cuira

Gruppa culturala St. Antönien

In premi da promoziun da 20'000 francs survegnan:

Elia Aubry (1984), artist, Sevgein/Berna

Jessica Zuan (1984), autura, Samedan/Barcelona

Asa S. Hendry (1999), autura ed actura, Lumnezia

Chiara Jacomet (1999), chantadura, Rabius

Andrea Furger (1995), fotograf, Mesauc/San Murezzan

Carla Gabriela Engler (1992), scienziada da film ed artista, Zizers/Turitg

Marina Woodtli (1987), artista, Cuira/Basilea

Jérôme Keel (1998), battarist, Panaduz

Ils premis vegnan surdads en il rom d'ina festa che ha lieu ils 12 da zercladur 2020 a las 17:15 a Malans.

