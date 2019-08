Porscher a rumantschas e rumantschs ina buna offerta schurnalistica en scrit, quai saja la finamira centrala da l'FMR. Quai en in mund da medias ch'è sut squitsch. Ma avant che pudair far quai è il pensum da David Truttmann d'etablir la gestiun da la Fundaziun medias rumantschas e decider co la pressa rumantscha duai vesair ora en il futur.

La FMR sto manar ina debatta davart ils temas economics, politics socials – ils temas ch'occupan.

Plitost in coach ch'in coordinatur

La Fundaziun medias rumantschas unescha las differentas medias rumantschas sut in tetg. Uschia valia quai da trair ils fils tranter quels differents players. Il schefredactur futur David Truttmann vesa sasez dentant pli pauc sco coordinatur mabain plitost sco coach d'ina squadra da schurnalists.

David Truttmann Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen David Truttmann ch'è oriund da la Val Müstair è stà durant ils ultims 15 onns en diversas funcziuns per RTR, tranter auter er sco co-manader da la partiziun «Reflexiun». Sco suppleant dal schefredactur dad RTR ha el manà dal 2012 al 2014 il ressort quotidian ch'è responsabel per il program dal di da radio, televisiun ed online. Truttmann ha absolvì il seminari da magisters a Cuira e silsuenter studegià istorgia generala e linguistica e litteratura tudestga a l'Universitad da Turitg. Silsuenter è el stà durant plirs onns collavuratur en la redacziun da «La Quotidiana». Previs èsi tenor communicaziun che Truttmann entra en il decurs da l'atun 2019 en ses nov uffizi.

Lavurar maun en maun

En Svizra rumantscha lavuran las medias privatas e las medias publicas en l’avegnir ensemen per garantir ina purschida mediala durabla en la quarta lingua naziunala. Cun ina meglra collavuraziun tranter ils partenaris duai lavur dubla vegnir evitada e las resursas acquistadas duain vegnir investidas en la qualitad dal schurnalissem.

