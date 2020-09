Avant 175 onns ha il Samedrin Johann Peter Hosang surdà ses relasch per far dal bun a la societad. Uschia è la fundaziun Plankis naschida. Cun il relasch ha la fundaziun pudì cumprar ina chasa a l'ur da Cuira. Là han uffants orfens chattà in dachasa, èn ids a scola ed han lavurà. La lezzas uras era quai ina purschida unica en il Grischun.