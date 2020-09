Persunas che lavuran tar l'administraziun chantunala grischuna pon en l'avegnir lavurar pli flexibel. La regenza grischuna ha decis dad introducir il homeoffice sco furma da lavur cumplementara.

Bunas experientschas

Durant il temp da las mesiras da corona saja vegnì fatg bunas experientschas cun lavurar a chasa, respectivamain il lavurar independentamain dal lieu, scriva la regenza. Las furmas da lavurar flexiblas sajan in element central per posiziunar il chantun sco patrun da lavur attractiv e sustegnian da metter sut in tetg lavur e famiglia.

Il pli flexibel è il «Home Office» pia lavurar da chasa anora.