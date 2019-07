L’uniun da las scolastas e dals scolasts pretenda surtut per il rumantsch ch'il chantun concentreschia ils meds sin il sectur da furmaziun. La magistraglia grischuna sa referescha ad in rapport d'evaluaziun fatg sin incumbensa da la Confederaziun.

Chantun duai agir pli proactiv

Tal propona diversas mesiras per promover e mantegnair las linguas minoritaras. Ina da questas recumandaziuns è dad investir dapli daners per meds d'instrucziun.

Tenor Sandra Locher Benguerel, la presidenta da l'uniun da las scolastas e scolasts, saja il chantun bain activ ed i dettia er progress en chaussa:

Nus supplitgain dentant il chantun da daventar anc pli proactiv cun translatar meds d'instrucziun.

Persunas qualifitgadas mancan

Tar il chantun mussan ins chapientscha per las pretensiuns. Radund 1,2 milliuns francs per onn vegnia investì per meds d'instrucziun, fa valair il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini:

I na tanscha betg per edir subit tut ils meds d'instrucziun e quai è la realitad. Igl è da far il pass tenor la chomma.

Quai muntia ch'i tanschia per trais enfin quatter cudeschs. Il pli grond problem na sajan dentant betg exnum las finanzas. I veglia las persunas cun las cumpetenzas linguisticas per adattar ils meds en mintga idiom, di Parolini. Da chattar questas persunas saja adina puspè stà grev. Quai saja sa mussà en ils ultims onns.

